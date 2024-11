Metropolitanmagazine.it - Di cosa parlerà The Fantastic Four: First Steps? La Marvel rivela la sinossi ufficiale

La nuovadi Theanticipa una resa dei conti con Galactus e Silver Surfer. La Famiglia più conosciuta dellasi unirà ufficialmente alCinematic Universe l’anno prossimo, ma c’è ancora molto che non sappiamo sul progetto. Quello che sappiamo è che Galactus è il villain principale del film e porterà con sé il suo araldo Silver Surfer. Ii Quattro e gli X-Men sono pronti a essere i prossimi eroi a portare avanti la fiaccola nell’MCU, con gli Avengers come Steve Rogers, Iron Man e Black Widow che non ci sono più. Vediamodice la nuovadel film.“Ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, ThedeiStudios presenta la prima famiglia: Reed Richards/Mister(Pedro Pascal), Sue Storm/Donna invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La(Ebon Moss-Bachrach) mentre affrontano la loro sfida più scoraggiante.