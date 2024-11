Quifinanza.it - Birra italiana a rischio: l’allarme lanciato sui raccolti di orzo

Leggi su Quifinanza.it

Laè a. Le avversità atmosferiche, come maltempo e siccità, hanno danneggiato gravemente idi, ingrediente fondamentale per la produzione.Questo fenomeno non è una novità, ma il 2024 ha portato alla luce un problema sempre più strutturale: le condizioni climatiche sfavorevoli stanno riducendo le rese di, mettendo al’intera filiera.è statoda Coldiretti e dal Consorzio, durante la Giornata Nazionale del Luppolo Italiano, con una grande esposizione sulle varietà di luppolo coltivate nelle regioni italiane., perché? Le cause della crisiL’assenza di pioggia durante l’anno ha influito direttamente sulla produzione di, diminuendo la quantità raccolta, pur mantenendo una qualità accettabile.