Beavis e Butthead | quando i cartoni politicamente scorretti criticavano il woke e la società

” è il nome di una serie dianimati che andò inizialmente in onda negli Usa nel 1993, dall’idea del produttore televisivo Mike Judge da cui nasceranno anche dei film. I personaggi principali sono due adolescenti che non hanno una gran voglia di fare e passano il loro tempo a bighellonare e a guardare programmi televisivi trash come Jersey shore, prendendoli in giro. il cartone animato presenta un linguaggio forte e quindi adatto agli adulti: in Italia andò in onda su Mtv e poi venne interrotto. La seriescorretta si interruppe nel 2012 all’ottava stagione, salvo poi tornare alla ribalta con due reboot nel 2022 e nel 2023. I due ragazzi non sono nient’altro che il ritratto della gioventù americana abbandonata, talvolta impigrita dalla noia e dall’ignoranza.