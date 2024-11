Sport.quotidiano.net - Basket Nella “Divisione regionale 1“. CmC ospite del Pescia. Trasferta impegnativa. C’è voglia di riscatto

Cmc nuovamente in campo questo pomeriggio (ore 18) per la ottava giornata di andata del campionato di1. La squadra di coach Michele Bertieri è attesa da unamolto, in casa di una delle prime della classe, quelche proprio nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso, ha perso l’imbattibilità che durava da sei giornate, ovvero da inizio campionato. Quindi i pistoiesi avranno un motivo in più per rimettersi subito in marcia e allo stesso tempo per mantenere la vetta, seppure in condominio con Calcinaia e Montemurlo. I biancocelesti del play guardia Lorenzo De Angeli (foto) vogliono invece dimenticare al più presto la bruciante sconfitta casalinga con la Libertas Lucca (84-87). I numeri sono per i padroni di casa: 12 punti, 6 vittorie e 1 sconfitta, 536 punti realizzati e 450 subiti (differenza +86).