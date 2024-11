Lettera43.it - Anm: «La politica attacca i giudici per screditarli e assoggettarli»

Il Consiglio direttivo centrale dell’Anm, l’Associazione nazionale magistrati, ha approvato un documento che invita «ogni attore politico al rispetto del principio costituzionale della separazione dei poteri e di autonomia e indipendenza dell’ordine giurisdizionale». La delibera sarà trasmessa al Csm «per le valutazioni dell’organo di governo autonomo» e al Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti «per il linciaggio mediatico cui un certo giornalismo si è prestato colpendo ie la loro naturale tensione a decidere liberi dalle proprie convinzioni e passioni». Nella convinzione che «scrutare la vita delle persone, riportando le loro vicende intime, del tutto prive di rilevanza pubblica, è condotta non in linea con l’etica giornalistica».L’Anm: «Dallaattacchi strumentali per assoggettare la magistratura»«Nell’ultimo periodo abbiamo assistito da parte di una certaad attacchi sempre più frequenti a provvedimenti resi da magistrati italiani nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, criticati non per il loro contenuto tecnico-giuridico, ma perché sgraditi all’indirizzo politico della maggioranza governativa», si legge nel testo.