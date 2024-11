Thesocialpost.it - Tremendo schianto, coinvolte 5 vetture: traffico bloccato

Un grave incidente stradale si è verificato oggi sulla statale 131 DCN, al chilometro 75+500 in direzione Nuoro. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, tre auto, un camper furgonato e due motociclette sono entrati in collisione, coinvolgendo complessivamente undici persone, tra cui una famiglia con due minori a bordo.Sul posto sono intervenute due unità del 118, di cui una medicalizzata, per monitorare le condizioni dei passeggeri. Fortunatamente, non si registrano vittime, ma tutti i coinvolti sono stati attentamente valutati per escludere complicazioni.La squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area circostante, mentre una squadra di operai Anas ha iniziato i lavori per il ripristino del manto stradale danneggiato dall’incidente.