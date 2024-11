Tvzap.it - Paura in volo per la forte turbolenza, poi l’aereo precipita: passeggeri scaraventati (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

Undella Scandinavian Airlines si stavano dirigendo a Miami, in Florida, quando unaintensa ha costretto il velia fare un’inversione e a tornare in Europa: momenti di panico per i 254che, dopo ore di, si sono trovati in una situazione inattesa.to e isono stativerso il soffitto.Leggi anche: Meteo, arriva la “tempesta perfetta”: ecco quandoLeggi anche: Sentono dei rumori provenire dal pavimento, poi la scoperta da brividi: cosa ci trovano sottoSAS flight #SK957 almost reached the US East Coast before deciding to turn back to Europe.https://t.co/utdXGYAy73The reason is currently unknown. pic.twitter.com/38T1pcm4NX— Flightradar24 (@flightradar24) November 14, 2024inper laGiovedì 14 novembre, un Airbus A330 della SAS in viaggio da Stoccolma a Miami –SK 957 – è stato investito da unaal largo della costa orientale della Groenlandia.