MotoGP 2024 Bagnaia campione del mondo se… Combinazioni con Martin per gara Barcellona

Leggi su Sportface.it

Peccoha vinto la Sprint Race die tiene ancora aperte le speranze di laurearsidelper la terza stagione consecutiva in. Resta un’impresa quasi impossibile, perché ora sono 19 i punti da recuperare all’attuale leader Jorge, ma mai dire mai per il pilota della Ducati ufficiale contro lo spagnolo della Pramac. Andiamo a scoprire allora ledopo lasprint in vista della“lunga” di domani.LEPERPer conquistare il Mondiale, Peccoè di fatto obbligato a questo punto a vincere ladi domenica. Questo perché il distacco daè di 19 punti e al secondo classificato se ne assegnano solo 20. Dunque, il piemontese dovrà vincere e ottenere i 25 punti che sono riservati a chi trionfa, così avrebbe a quel punto un tesoretto nei confronti dello spagnolo di appena sei punti.