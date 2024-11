Oasport.it - LIVE Tyson-Paul in DIRETTA: Iron Mike in calo dopo un grande avvio. Equilibrio a metà match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LApassivo in questa fase, sembra aver finito la benzina.si limita al jab sinistro.Sempre il jab sinistro difa fatica ora.Ai punti è davantial momento.SESTO ROUNDGancio sinistro di!Va a segnocon un potente destro d’incontro.continua a tenere l’iniziativa,prova a scuotersi con un gancio destro.QUINTO ROUNDTermina il round. Ai punti dovremmo essere pari aincontro.Gancio sinistro disembra iniziare ad accusare la fatica.Sempre il jab sinistro ficcante dipiù attivo in questa fase.QUARTO ROUNDGancio sinistro di!Ancoraaggressivo con il gancio sinistro.Destro-sinistro di.TERZO ROUNDSecondo round, a nostro avviso, chiaramente a favore di