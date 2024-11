Inter-news.it - LIVE – Sampdoria-Inter Women 0-0, inizia il match di Serie A Femminile!

è l’incontro valido per la decima giornata del campionato di2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio La Sciorba di Genova (GE).(ORE 18.00)LA PARTITA!17.57 Tutto pronto, le due squadre entrano in campo!17.35 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di, valida per la nona giornata di. Di seguito le formazioni ufficiali:(4-3-3): 1 Tampieri, 77 Cafferata, 2 Panzeri, 23 Pisani, 3 Nano; 40 Fallico, 6 Benoit, 8 Bercelli, 11 Heroum, 9 Della Peruta, 24 Baldi.A disposizione: 22 Aprile, 36 Nespolo, 5 Cinotti, 7 Arcangeli, 10 Zamanian, 14 Pellegrino, 18 Burbassi, 20 Tucceri, 26 Bertucci, 28 Lazzeri, 35 Zilli, 99 Bison.