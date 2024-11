Oasport.it - LIVE Paolini-Uchijima 6-3, 3-4, Italia-Giappone 0-1 BJK Cup in DIRETTA: grande equilibrio nel secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDI BJK CUP ALLE 10.00LADEL DOPPIO DI BJK CUP30-30 Favoloso gancio di dritto dellase che getta fuori dal campo l’avversaria.30-15 Bellissimo dritto lungolinea diche sorprende l’na e la lascia ferma.30-0 Si ferma sul nastro il dritto incrociato dellase.15-0 Ottima prima per l’na.Questo il rendimenti di Moyukaal servizio nei due set:1° set 2° set1° in campo 44% 48%punti vinti con 1° 64% 80%punti vinti con 2° 36% 55%3-4 Gioco: termina in corridoio il dritto lungolinea diche aveva provato a ribaltare lo scambio.40-15sparacchia con la risposta di dritto.30-15 Ottima prima di. La nipponica è cresciuta molto al servizio in questo set.