Lanazione.it - La conferenza dal titolo “I Carabinieri negli anni di piombo”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 16 novembre 2024 – Si svolgerà oggi sabato 16 novembre, a partire dalle ore 10,30, presso la casa del Petrarca ad Arezzo, ladal“Idi”, organizzata dalla Sezione di Arezzo dell’Associazione Nazionalein collaborazione con l’Accademia Petrarca. Tra i relatori, oltre a Ferruccio Fabilli, storico ed ex Sindaco di Cortona, anche Piero Colaprico, giornalista di Repubblica e noto scrittore di romanzi noir ambientati a Milano, nonché coautore del fortunato libro, insieme a Carlo Lucarelli ed altri, “per la democrazia”. Laintende riscoprire un periodo difficilissimo per la stessa sopravvivenza della Repubblica italiana, nel corso del quale i(e in genere tutte le forze dell’ordine) svolsero un ruolo fondamentale, annoverando numerosi caduti di ogni grado, per la vittoria finale dello Stato.