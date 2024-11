Ilgiorno.it - Guida Veronelli 2025: eccellenza lombarda in Franciacorta e Valtellina

La vertigine? Non è un disturbo o un handicap. Anzi, è una piacevolissima abitudine. E ne sa qualcosa Ca’ del Bosco, brand iconico e superbo della, ancora una volta star assoluta della viticoltura, stando almeno alle valutazioni di unaautorevole e di riferimento come la ‘’ presentata a Bergamo e subito diventata il nuovo hub editoriale dove intercettare il meglio della produzione enoica. A livello nazionale. E in modo più particolare tra Garda e Ticino. Dove, va detto, il numero delle cantine che riescono ad aggiudicarsi le ambitissime ‘Tre Stelle Oro’ sono solo 7 contro le 11 della passata edizione. E tra queste, a prendersi la scena è appunto la società avviata 43 anni fa da Maurizio Zanella quando era ancora giovanissimo, peraltro incoraggiato proprio dal suo amico fraterno Luigi