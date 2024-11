Oasport.it - Curling femminile, l’Italia liquida la Lituania ed inizia con una vittoria il cammino agli Europei

con un netto successo ildel2024 di, scattati quest’oggi al Kisakallio Sports Institute di Lohja, in Finlandia: le azzurre Stefania Constantini (skip), Giulia Zardini Lacedelli (vice skip, third), Elena Antonia Mathis (second), Angela Romei (lead), e Marta Lo Deserto (riserva),no ladi Virginija Paulauskaite, Olga Dvojeglazova, Migle Kiudyte e Ruta Blaziene, neopromossa in Divisione A con il netto score di 11-4 dopo sole 7 riprese.Le azzurre vincono nettamente il draw shot challenge e conquistano il martello nel primo end, che sfruttano rompendo il ghiaccio con un punto. Una volta scaldati i motori, viene fuori la netta superiorità del: Constantini e compagne rubano la mano nella seconda ripresa marcando addirittura tre punti per il 4-0.