Classifica cortissima 10 squadre in 5 punti La ’quota salvezza’ potrebbe abbassarsi

Tutti contro tutti per restare in Serie B. È l’indicazione che arriva dalle prime 13 giornate del campionato cadetto che mai come quest’anno era stato così equilibrato, soprattutto nelle zone dimedio-basse. Proprio quelle, per intenderci, che riguardano la Reggiana che occupa attualmente il 15esimo posto – ossia il primo che garantisce la salvezza – con 14conquistati. Per capire però come sia sottile la linea tra una situazione di apparente sicurezza e un’altra di difficoltà, basta osservare come tra il Frosinone (ventesimo, a quota 10) e il Catanzaro (undicesimo, a quota 15) ci siano appena 5di differenza e ben 10che sono racchiuse in questo fazzoletto (le altre sono Samp a 15, Cosenza, Modena e Reggiana a 14, Carrarese, Salernitana, e Sudtirol a 13 e Cittadella a 12).