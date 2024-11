361magazine.com - Camilla morta a 17 mesi dopo aver ingerito una pila. Lunedì la verità dall’autopsia

Leggi su 361magazine.com

avevaunamal’operazione le sue condizioni si sono aggravate ed èdieci giorni di agonia all’ospedale Aveva 17, la piccola èunal’operazione le sue condizioni si sono aggravate. La piccola di Siena è decedutadieci giorni di agonia all’Ospedale del Cuore a Massa. Solo l’autopsia potrà chiarire cosa è successo. l’esame è previsto per18 novembre, intanto i magistrati hanno aperto un fascicolo contro ignoti.Era il 5 novembre quando la bimba ha iniziato a stare male.ha iniziato a vomitare sangue. Così i genitori, di origine della Repubblica Dominicana che risiedono ad Asciano, hanno allertato il 118. Ma la piccola, che è rimasta sotto osservazione per dieci ore, è stata rimandata a casa dai medici dell’ospedale La Scotte per non «rilevato particolari criticità».