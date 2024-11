Anteprima24.it - Battipaglia, proseguono lavori per il mercato coperto a Sant’Anna: sopralluogo del sindaco

, nel quartiere di, iper la realizzazione del. Questa mattina la sindaca Cecilia Francese ha compiuto unnel cantiere che è stato aperto 50 giorni. Come ha spiegato la prima cittadina in un video postato sulle sue pagine social, in questo momento si attende undella soprintendenza dopo il ritrovamento di alcuni reperti archeologici. Nel frattempo le ditte impegnate hanno realizzato le palificate perimetrali con le travi di collegamento in testa per poi procedere agli scavi del parcheggio interrato. Per la città di, si tratterà del primo.