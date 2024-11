Isaechia.it - Uomini e Donne, Mario Cusitore svela un retroscena inedito sul suo passato sentimentale e spiega perché non cancellerà il tatuaggio per Ida Platano

Leggi su Isaechia.it

Dopo la partecipazione alo scorso anno nelle vesti di corteggiatore di Idaquest’anno è ritornato nel parterre del trono over del programma, riconfermandosi uno dei protagonisti indiscussi (clicca QUI per leggere).Intervistato dal magazine ufficiale della trasmissione,ha parlato della sua permanenza a, ma anche del suondo di essere sempre stato piuttosto insicuro con lee di avere avuto solo una relazione importante, che tra vari tira e molla lo ha segnato profondamente.Parlando invece della sua presenza in studio,hato di sentirsi più a suo agio nelle vesti di corteggiatore,– al di là de sentimento per Ida – gli piace l’atmosfera di incertezza dovuta al non sapere ciò che sarebbe successo in puntata e se avrebbe fatto un’esterna o meno.