Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, piano resilienza in 10 punti sarà presentato prossima settimana

Torino, 14 nov. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyrha annunciato nel suo discorso serale che ildiinterna dell’, attualmente in fase di elaborazione,composto da diecie dovrebbe esserela. “Ci sono dieciin totale, che saranno presentati la, e per ogni punto, insieme alla società civile, insieme a tutti quelli che sono pronti a contribuire con idee razionali, insieme alle aziende, prepareremo un documento fondamentale e dottrinale per l’e per la nostra. Passo dopo passo”, ha dichiarato, citato da Ukrainska Pravda. Il presidente ucraino ha spiegato che ilsi concentra sullo sfruttamento delle capacità interne di un Paese per ottenere la vittoria, “affinché possiamo giustamente rivendicare quella parola: vittoria”.