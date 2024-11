Unlimitednews.it - Tyson schiaffeggia Paul al peso, il match-show è iniziato

ARLINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La leggenda dei pesi massimi Mikeha colpito con uno schiaffo al volto lo youtuber Jakenel consueto faccia a faccia durante ilprima di affrontarsi sul ring ad Arlington (Stati Uniti) nella notte italiana tra oggi, venerdì, e sabato. Una folla di addetti alla sicurezza si è rapidamente avvicinata per separare i due contendenti prima chevenisse portato via per evitare una baraonda peggiore. L’ex campione, che ha fermato la bilancia a 103,4 chilogrammi, ha parlato a malapena prima di tornare in albergo. “La discussione è finita”, ha semplicemente dichiarato, accompagnato dal suo fidato entourage., uno youtuber da 20,8 milioni di iscritti al suo canale diventato pugile, ha affermato di non essere rimasto ferito dallo schiaffo di, che ha scatenato forti reazioni da parte del pubblico.