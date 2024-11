Solo Leveling -ReAwakening- trailer dell’evento al cinema

Leggi su Cinefilos.it

al- è un evento speciale di tre giorni alche presenta, in un’ unica esperienza, il riassunto della prima stagione e i primi due episodi della seconda stagione dell’anime in anteprima.è la web novel coreana più celebre al mondo, scritta da Chugong, e racconta la storia di un mondo in cui i “cacciatori”, guerrieri umani dotati di abilità soprannaturali, devono combattere dei mostri per proteggere l’umanità dall’annientamento. Il protagonista, Sung Jinwoo, è un cacciatore molto debole che dopo essere sopravvissuto miracolosamente a un difficilissimo doppio dungeon viene scelto da un misterioso programma chiamato “System” che gli dà l’abilità esclusiva di far salira la sua forza di livello.