Agi.it - Professore ruba oggetti in chiesa e li rivende su internet, l'arciprete dice no all'archiviazione

Leggi su Agi.it

AGI - "Non tutti i beni sono stati restituiti e non si è trattato di una semplice appropriazione indebita perché l'indagato ha trafugatodi grande valore dopo essersi procurato con un inganno le chiavi della cassaforte": l'di Aragona, don Angelo Chillura, attraverso il suo legale Salvatore Pennica, si oppone cosi' alla richiesta della procura di chiudere il caso e disporre l'archiviazione dell'indagine a carico di un 37enne, ex collaboratore dellaMadonna del Rosario. Il pubblico ministero Giada Rizzo, concluse le indagini, preso atto dell'atteggiamento collaborativo dell'indagato, che ha un incarico di docenza in un'università siciliana, ha chiesto l'archiviazione "per particolare tenuità del fatto" dall'accusa di appropriazione indebita. Il magistrato della procura, in particolare, sottolinea che glitrafugati, messi poi in vendita su, sono stati restituiti.