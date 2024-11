Ilrestodelcarlino.it - Pesci robotici, influencer e campioni dello sport: ecco la fiera delle startup

Sono oltre 1.400 gli iscritt agli eventi di "StartAn", lanazionaleche si svolge al teatroMuse. Mentre, in mattinata, nel salonefeste si ultimava la preparazione per l’apertura dell’area expo, nel foyer si apriva l’area spinoff dell’Università PolitecnicaMarche, che, tra le varie eccellenze, ospitava anche il pesce robotico di AnCybernetics di Giacomo Fiara. In quest’area sono stati dunque presentati Guizzo e Sciuro, i due dispositivi a forma di pesce realizzati dallaanconetana non solo per scopi di educational, ma anche per scopi professionali e di ricerca nella robotica marina e come base di partenza per mettere in campo soluzioni tecnologicamente più sviluppate, che saranno in grado di compiere operazioni complesse in mare, a vantaggio della blue economy.