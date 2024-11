Liberoquotidiano.it - Paola Gonella, Comunicazione Trasformativa: il Bestseller su come modificare la comunicazione per creare relazioni di successo

(Adnkronos) - Milano,15.11.2024 –Tutti noi sappiamo quanto può essere difficile, talvolta, relazionarsi con il mondo esterno. Quello che molti non sanno è che esistono studi e approcci, che offrono spunti di riflessione per modalità utili ad agevolare lacon gli altri epiù soddisfacenti.Per tutti coloro che desiderano migliorare e trasformare la natura dellenel loro quotidiano, esce oggi il libro dila Psicologia e le Neuroscienze Possono Orientare al”(Bruno Editore). Al suo interno, l'autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per essere consapevoli del “funzionamento” umano e quindi trasformare gli esiti delle propriecon capi, collaboratori e familiari.