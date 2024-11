Occupano il locale tecnico di un condominio e ci bivaccano | allontanati dalla municipale

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Occupazione abusiva e situazioni di degrado a Firenze, doppio blitz della poliziain zona San Jacopino. Il reparto antidegrado martedì è intervenuto in un immobile in via Toselli e nel giardino di via Galliano.Il primo intervento è stato disposto su richiesta dell’amministratore didel palazzo per liberare i locali tecnici occupati da alcune persone. Si trattava di senza fissa dimora che lo utilizzavano come dormitorio impedendo l’accesso a questi spazi condominiali e quindi l’esecuzione di lavori di manutenzione, la lettura dei contatori e l’accensione dell’impianto di riscaldamento. Gli agenti sul posto hanno trovato due persone che sono state identificate. I locali sono stati liberati e messi in sicurezza da parte di una ditta incaricata dal. Poi gli agenti si sono spostati nel vicino giardino di via Galliano.