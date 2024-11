Mistermovie.it - Mister Movie | Conan O’Brien presenterà la Cerimonia degli Oscar 2025

LaAcademy Awardspromette un cambio di ritmo, grazie alla scelta ispirata dicome presentatore ufficiale. L'iconico comico e conduttore televisivo, noto per il suo stile unico e la sua comicità intelligente, prenderà il timone della 97ª edizione, che si terrà il 2 marzoal Dolby Theatre di Los Angeles.Una scelta che rompe la tradizione, amatissimo volto della televisione americana, farà il suo debutto come conduttore, portando una ventata di freschezza dopo le ultime edizioni condotte da Jimmy Kimmel. Sebbene Kimmel abbia avuto i suoi momenti, l'Academy sembra puntare su un tono più audace e creativo per rivitalizzare unaspesso criticata per la sua lunghezza e prevedibilità.