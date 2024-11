Lanotiziagiornale.it - Medio Oriente, l’esercito di Netanyahu colpisce un convoglio di camion che trasportava aiuti umanitari e scatena le proteste dell’Onu

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Passano i mesi, ma innon si arrestano gli “incidenti”, come spesso vengono definiti daldello Stato ebraico (Idf), ai danni dei volontari che quotidianamente mettono a rischio la propria vita per aiutare i civili palestinesi e libanesi. A denunciare l’ennesimo episodio è stato il portavoce delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, secondo cui le truppe di Benjaminhanno attaccato 14 dei 20di unproveniente dal valico israeliano di Kissufim e diretto al magazzino di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Ilcibo e.Un blitz, definito con amarezza dal portavoce come “ormai di routine”, ha ferito tre guidatori e causato il saccheggio dei mezzi da parte di civili affamati. Le ondate di attacchi delisraeliano hanno colpito anche il Libano, in particolare la periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah, causando almeno 12 vittime e ingenti danni ad alcune strutture.