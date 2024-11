Thesocialpost.it - Massa Carrara, bimba di 18 mesi muore in ospedale: era stata dimessa dopo un malore

Leggi su Thesocialpost.it

Una bambina di un anno e mezzo è decedutaesserericoverata in. Come riportato oggi da La Nazione, la Procura dista indagando sulla sua morte.La piccola eratrasferita all’diessereinizialmente accolta al policlinico Le Scotte di Siena.I genitori l’avevano portata indue volte: la prima per malessere, maalcuni esami era. Poche ore, si è reso necessario un nuovo ricovero, e la bambina ha trascorso alcuni giorni nel policlinico senese. Infine, ètrasferita d’urgenza a, dove purtroppo è deceduta.L'articolodi 18in: eraunproviene da The Social Post.