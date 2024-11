Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 43-46, Eurolega basket in DIRETTA: in scena il terzo quarto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PARTIZAN BELGRADO-OLIMPIA MILANO DALLE 20.30Prova ad appoggiare Zizic, viene fermato col fallo: due liberi, è Lessort l’uomo che ha commesso l’infrazione.44-48 Transizione veloce chiusa con finta e canestro da Sloukas. Decisivo Nunn che trova il passaggio da posizione impossibile.44-46 1/2 Clyburn.Fallo su Clyburn mentre tenta di andare verso il canestro, sono due liberi.21:32 Si riparte.21:30 Pochi minuti all’inizio del.21:27 Le chiavi finora: da una parte un ottimo Cordinier da 5 assist, oltre agli 8 punti, dall’altra la grande capacità di Lessort di crearsi occasioni in ogni modo.21:24 Al di là del match di Milano che potete seguire sulle nostre pagine, in corso un altro combattuto match, Barcellona-Partizan 44-43 all’intervallo.