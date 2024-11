Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, la comunicazione corre sul web

Anche per questa tornata elettorale delleregionali sono stati montati centinaia di trespoli con i cartoni elettorali per i singoli partecipanti alla consultazione. Poiché l'utilizzo di questi spazi, ormai da anni, è quasi nullo, credo che questa spesa si possa risparmiare. Furono inventati all'inizio degli anni cinquanta per evitare la distesa di manifesti su tutti i muri della città. Oggi ci sono televisione ed internet : la carta non serve più a nulla. Giuseppe Calderoni Risponde Beppe Boni In Emilia Romagna e soprattutto a Bologna capoluogo regionale, i classici cartelloni che pubblicizzano liste elettorali e candidati sono sensibilmente diminuiti. Restano più che altro quelli di grandi dimensioni, visibili a grande distanza sulle strade o in prossimità dei semafori. I trespoli montati in serie si utilizzano soprattutto nei paesi ma anche questi sono ormai in disuso.