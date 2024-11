Calciomercato.it - Conte lo rimanda nella Capitale: bocciatura immediata

Il tecnico del Napoli non vuole più aspettarlo ed è pronto a rispedirlo a casa: l’acquisto è da considerare sbagliatoIl Napoli è riuscito a conservare il primo posto in classifica nonostante il trittico di sfide che ha dovuto affrontare nelle ultime settimane: Milan, Atalanta e Inter hanno portato quattro punti agli azzurri, costretti a subire la seconda sconfitta stagionale contro i bergamaschi, ma capace di espugnare il campo dei rossoneri e tenere botta ai campioni d’Italia.lo(LaPresse) – Calciomercato.itUna tripla sfida che ha chiarito come la squadra dipossa competere per il vertice fino alla fine, anche se alcune cose da sistemare sono apparse evidenti. Una riguarda la condizione di Romelu Lukaku: nonostante i quattro gol e i quattro assist confezionati finora, il belga è apparso non capace di incidere nei momenti topici e, sia contro l’Atalanta che contro l’Inter, è stato totalmente annullato dai suoi marcatori (Hien e Acerbi).