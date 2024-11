Romadailynews.it - Cina-Peru’: esploreranno nuove opportunita’ nell’ambito della BRI

Leggi su Romadailynews.it

Lima, 15 nov – (Xinhua) – Lae ilinsiemedi cooperazioneBelt and Road Initiative (BRI) per ottenere vantaggi reciproci e risultati vantaggiosi per tutti, e per promuovere lo sviluppo sostenibile dei due Paesi, si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata ieri. Le due parti sono inoltre pronte a cooperare su progetti infrastrutturali su larga scala in conformita’ con le rispettive leggi nazionali, si legge nella dichiarazione.(Xin) Agenzia Xinhua