Carenza di manodopera nei campi | alla Federico II di Portici convegno con gli assessori Caputo e Marchiello 

Risponderesfida della crisi dellain agricoltura, affrontandone le problematiche e le prospettive future. È l’obiettivo del“Coltivare il Futuro: affrontare la crisi dellain agricoltura”, organizzato da Confagricoltura Campania e in programma lunedì 18 novembre 2024, alle ore 10,30, nella Sala Cinese del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di NapoliII (via Università 100,). Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania, afferma che “ladiè una criticità urgente. Oggi sentiamo fortemente il bisogno di costruire un rapporto con i Paesi che possano offrire risorse umane qualificate. L’ingresso di questi lavoratori non dovrebbe avvenire solo tramite i flussi migratori, ma anche attraverso percorsi di formazione nei loro Paesi d’origine, favorendo uno scambio culturale che possa portarecrescita reciproca.