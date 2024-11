Ilrestodelcarlino.it - Aperto ‘Semplice’, il nuovo locale di Max Mascia a Imola

, 15 novembre 2024 – Il conto alla rovescia è concluso. Ieri ‘Semplice Cucina & Cocktail’ hai battenti al pubblico nella cornice di Palazzo Sersanti, in Piazza Matteotti. E a cena ha già registrato il tutto esaurito per le prime due sere, quella di ieri e quella di oggi. L’attesissimoprogetto gastronomico imolese è voluto da tre grandi nomi del Ristorante San Domenico, due stelle Michelin: lo chef Max, il sommelier Francesco Cioria ed il Maître Giacomo Marcattili e Davide Camanzi, assicuratore per professione, grande amico del ristorante stellato e profondo gourmand. “Per quanto riguarda il menù, lo firmo io, ma la cucina sarà curata da Samuele Mazzocchetti, da 8 anni al mio fianco al San Domenico” spiega. Una proposta gastronomica che prevede circa una decina di piatti di portate miste tra primi, secondi di carne e di pesce.