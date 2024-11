Trump nomina Elon Musk Doge d’America

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 14 novembre 2024 – Il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldha annunciato la sua intenzione dire(e Vivek Ramaswamy) alla guida del nuovo Dipartimento per l’Efficienza Governativa (). In un post su Truth Social,ha descritto questacome un passo cruciale per smantellare la burocrazia e ristrutturare le agenzie federali, con l’obiettivo di rendere il governo più snello e reattivo. Secondoe Ramaswamy sono “due meravigliosi americani” che guideranno un’iniziativa paragonabile al progetto Manhattan, il programma segreto statunitense che portò allo sviluppo della prima bomba atomica. L’ex presidente ha dichiarato che l’obiettivo principale delsarà quello di tagliare le normative e le spese inutili, creando un approccio imprenditoriale mai visto prima nel governo.