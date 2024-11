Notizie.com - Sammy Basso tra le statuine di San Gregorio Armeno: l’omaggio di Napoli al giovane ricercatore scomparso

C’è anche la statuina deltra ledei presepi di San.Tra Re Carlo III d’Inghilterra, Antonio Conte, Jannik Sinner e l’immancabile Diego Armando Maradona, quest’anno è spuntata anche la statuina di. È in questo modo cheha voluto omaggiare ilaffetto da progeriail 5 ottobre scorso.Siamo a San, il borgo del capoluogo partenopeo famoso nel mondo per le botteghe dei maestri presepiali. La statuina dispicca tra le altre presso il negozio L’Arte Presepiale di Genny Di Virgilio. Le stradine, a poco più di un mese dal Natale, sono state già prese d’assalto dai turisti, dagli avventori e dai curiosi. Nel corso del tempo Sanè diventata un punto di riferimento tutto l’anno proprio per la bravura, la creatività e l’originalità degli artisti che espongono qui le proprie opere.