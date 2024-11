Liberoquotidiano.it - Questa tavoletta? Usata 30 anni come zerbino: cosa c'è scritto sopra, un tesoro dell'umanità

Tutto vero: in Israele una tavola di pietra di 1.500fa che reca la più antica iscrizione conosciuta dei Dieci Comandamenti è statauno. Più nel dettaglio, la lastra di marmo è stata rinvenuta nel 1913, ma è stata utilizzata per 30pavimentazione all'ingresso di un'abitazione prima che se ne scoprisse l'importanza. Un'importanza che vale una cifra da capogiro. La, infatti, dovrebbe essere venduta all'asta per un valore fino a 2 milioni di dollari (1,57 milioni di sterline). Si tratta di un reperto la cui pietra pesa 52 chili ed è alta circa un metro e mezzo.vi sono incise venti righe di testo che seguono fedelmente i versetti biblici familiari sia alla tradizione cristiana che a quella ebraica, con una differenza fondamentale: sono presenti solo nove dei comandamenti del Libro'Esodo'Antico Testamento.