Lanazione.it - Prato, il Metastasio e la Camerata Strumentale per il 60esimo anniversario della riapertura

Leggi su Lanazione.it

, 14 novembre 2024 - Domenica 17 novembre, alle ore 20.30 al Teatrola celebrazione del 60°del Teatro «Sogni e favole io fingo. Sognomia vita è il corso intero». Omaggio a Pietro, direttore Simone Ori, Silvia Frigato soprano, Filippo Mineccia controtenore. Arie, Duetti, Sinfonie di Vivaldi, Pergolesi, Haendel, Hasse, Paisiello, Mozart su testi di Pietro. In occasione delle celebrazioni per il Sessantesimodel Teatro, su commissione del direttore Massimiliano Civica, lapresenta un concerto che sarà per l'orchestra una specie di seconda inaugurazionestagione ( il concerto inaugurale sarà il 14 novembre al Teatro Politeama) che ha come titolo proprio versi del poeta Pietro: Se resto sul lido, Se sciolgo le vele.