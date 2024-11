Gaeta.it - Pescara: al via la pulizia della spiaggia e il progetto di tutela ambientale in collaborazione con università e wwf

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La città disi prepara per una nuova iniziativa dedicata alla salvaguardia dei suoi litorali. L’appuntamento è fissato per venerdì 15 novembre, dove studenti dell’degli Studi “Gabriele d’Annunzio”, insieme al WWF locale e il Liceo Scientifico “D’Ascanio” di Montesilvano, si uniscono per dare un significativo contributo alla. Quest’anno, il tratto di litorale inserito nell’operazione di, sito nel “Parco naturalistico dell’ambientesabbia e delle dune”, è ufficialmente affidato a queste istituzioni, grazie al“Adotta una” lanciato da WWF Italia.Dettagli dell’attività diL’iniziativa prende il via domani alle 8:30 presso il Ponte del Mare, lato nord, dove gli studenti, guidati dal Prof.