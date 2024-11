Gaeta.it - Nuovo servizio di street tutor a Trento: inizio fissato per questa sera alle 20

Facebook WhatsAppTwitter A partire da sta, la città diimplementa undi ““, progettato per affrontare la malamovida e garantire maggior sicurezza nelle aree più frequentate dai giovani.iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione comunale, prevede il coinvolgimento di professionisti qualificati per monitorare e garantire il rispetto delle norme di sicurezza e ordine pubblico. L’obiettivo è rendere più sicure lete in città, contribuendo al benessere dei residenti e dei visitatori.Dettagli dell’iniziativaIldiprevede l’impiego di quattro addetti specializzati, selezionati da istituti autorizzati, attivi d20.00 fino2.00 del mattino. La Polizia locale ha stilato indicazioni precise su come opereranno: gli addetti potranno muoversi singolarmente o in coppia, a seconda delle necessità dell’area in cui si trovano.