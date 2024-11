Notizie sulla squadra formazioni iniziali confermate poiché Kane è escluso dalla Nations League

Leggi su Justcalcio.com

Il capocannoniere di tutti i tempi dell'Inghilterra, Harry, è statotitolare dei Tre Leoni per la partita dellain Grecia.Ollie Watkins dell'Aston Villa è l'attaccante vero e proprio dell'allenatore ad interim Lee Carsley ad Atene, mentre il centrocampista del Liverpool Curtis Jones fa il suo primo avvio.Il difensore del Manchester City Kyle Walker capitana gli ospiti in assenza dell'affermato skipper, che è in panchina.inglese contro Greciadel Bayern Monaco è di gran lunga il nome più esperto tenuto in riserva da Carsley. Rico Lewis parte in difesa, con Conor Gallagher dell'Atletico Madrid e Noni Madueke del Chelsea tra gli arrivi a sorpresa.