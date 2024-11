Lopinionista.it - “Nebra Sky”, l’album di Iamtheliving dal 15 novembre

Alcune canzoni sembrano semplicemente vive. Simile al battito cardiaco che pompa il sangue a tutta velocità, l’energia naturale scorre attraverso la musica di, tra momenti di introspezione, chitarre pizzicate, fantasticherie da pista da ballo, sintetizzatori scintillanti ed archi chiassosi, dove la poesia sincera echeggia attraverso un tenero canto.Cantante, cantautore, produttore ed interprete nato a Londra e residente a Vancouver,, ovvero Rian Peters, infonde R&B alternativo con una mistica emozione, un in perfetto equilibrio tra anima e spirito. Il suo stesso soprannome suggerisce la portata della visione: “è importante il modo in cui descriviamo noi stessi esi adatta al mio stile di vita, alla mia energia, alla mia positività. La vita è qui per essere goduta ed abbracciata, perchè non sappiamo mai quando il nostro tempo è scaduto.