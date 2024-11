Sport.quotidiano.net - Mercato. Castelfranco, Benetti nuovo mister. Colpo Medolla con Sentieri

Leggi su Sport.quotidiano.net

È Gian Paoloilallenatore della Virtusdopo le dimissioni di Fabrizio Daghio. Classe ’61, nato a Correggio ma residente a San Martino in Rio, è stato giocatore fra C2 e D con le maglie di Guastalla, Carpi, Mirandolese e Castel San Pietro, da tecnico invece fra le altre ha allenato fra Promozione e Prima categoria Povigliese, Montecavolo e Virtus Libertas, sempre nel Reggiano. Ieri ha diretto il primo allenamento.. Dopo Adusa in attacco, ilpiazza un altrochiudendo per l’arrivo in difesa di Stefano, classe ’90 (in foto col presidente Levati) che ha giocato la prima parte di stagione alla United Carpi dopo le stagioni fra Eccellenza e Promozione con Fiorano, Solierese, Castellarano, Campagnola, Cavezzo e l’anno scorso San Felice. Coppa Prima.