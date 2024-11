Thesocialpost.it - Malaga, maneggio travolto dall’alluvione: i cavalli intrappolati dentro

Leggi su Thesocialpost.it

Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sulla Spagna, causando gravi alluvioni in diverse regioni tra cui Tarragona e, dove è stata diramata l’allerta rossa. Le intense piogge, causate dalla depressione atmosferica nota come Dana, stanno provocando danni non solo alle infrastrutture e alle persone, ma anche agli animali, mettendo a rischio la vita di molti.Un video diffuso in rete mostra scene drammatiche al Club Hípico didall’acqua e dal fango. Iospitati nelsi trovavano inizialmente chiusi nei loro box, bloccati da lucchetti, un fatto che ha reso ancora più complessa l’operazione di salvataggio. Grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, moltisono stati liberati, ma il bilancio finale degli animali salvati e di quelli purtroppo periti non è ancora chiaro.