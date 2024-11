Thesocialpost.it - “M. L’ora del destino”, l’ultimo capitolo della saga di Antonio Scurati

Con il suo ultimo romanzo, “M.del”,porta i lettori nel pienoSeconda Guerra Mondiale, attraverso un’opera che mescola narrazione coinvolgente e documentazione storica. Siamo nel 10 giugno 1940, quando Benito Mussolini, proclamando dal balcone di Palazzo Venezia l’entrata in guerra dell’Italia, getta il paese in un conflitto devastante., già vincitore del Premio Strega nel 2019 per “M. Il figlio del secolo”, continua con il quarto volume di questa epopea letteraria, restituendo con forza narrativa l’immagine dell’Italia fascista.Leggi anche: Il posto dell’amore nel mismatch delle relazioni: il nuovo romanzo di Giulio PerroneL’intreccio tra narrazione e documenti d’epocaUno dei punti di forza diè la struttura narrativa basata su documenti autentici dell’epoca, che rende il lettore partecipe delle vite dei protagonisti del fascismo, dai gerarchi come Italo Balbo e Dino Grandi, ai generali come Rodolfo Graziani e Mario Roatta, fino a figure femminili vicine al Duce, come Edda Mussolini e Clara Petacci.