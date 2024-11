Sport.quotidiano.net - L’analisi del tecnico: "Non cerco alibi, ma le assenze hanno pesato. Ora pensiamo alla prossima». Cagnardi: "Poca fisicità da opporre. Complimenti ai nostri avversari»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Senz’altro incerottata (leggerevoce Sabatini, Aradori e Cusin), ma talmente sgraziata da sembrare irriconoscibile. Il ‘trentello’ incassato nella non-partita sul parquet di Desio è lo specchio di una Fortitudo ancora indecifrabile, dove le vittorie non convincono appieno e dove le sconfitte, 6 fino a questo momento, palesano una contagiosa mancanza di mordente. E così i 53 punti di divario nelle valutazioni di squadra (116-63) forse raccontano meglio la serata: 43 a 29 nei rimbalzi, 28 a 16 negli assist, per riportare solo le statistiche più rilevanti di una notte buia. "a Cantù – dice coach Devisa fine gara –, noi oggi avevamoda, abbiamo iniziato cercando di tenere botta, ma con i falli del nostro americano siamo rimasti senza centri. Abbiamo subito in area e quando ci siamo chiusi loroinfilato quattro triple.