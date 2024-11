Ilgiorno.it - "La sanatoria del salva-Milano è un colpo allo stato di diritto. Cambio di passo sul tema casa"

"Se il decreto “” in discussione in Parlamento sarà approvato nei termini di unadi posizioni attualmente all’esame della magistratura, nel pieno delle indagini e dei procedimenti in corso, si tratterebbe dell’ennesimoinferto al nostro già precariodi". Una posizione espressa da Riccardo Piacentini, segretario generale della Fillea-Cgil di, il sindacato dei lavoratori dell’edilizia, attraverso una lettera aperta al Giorno. "Compito del Parlamento e dei Consigli regionali è di fare leggi chiare. Quello della magistratura di interpretarle e perseguire chi le vìola. Come cittadini, prima che come rappresentanti della Fillea-Cgil, ci domandiamo come sia possibile avallare riletture interpretative di norme vigenti, a suon di decreti. Quando poi a invocare la norma ditaggio è una giunta di centro-sinistra, e cioè della parte che giustamente in passato è scesa in piazza contro i più clamorositaggi dell’epoca berlusconiana, la cosa fa ancora più effetto.