Io Canto Generation giovanissima e con un nonno famoso | chi è la vincitrice del talent di Gerry Scotti

Io, si chiude il sipario. Mercoledì 13 novembre ilcondotto dain cui ragazzi dai 10 ai 15 anni si mettono alla prova con le loro doti canore è arrivato alle battute finali. E ha incornato la sua. A trionfare è stata Namite Selvaggi, una 15enne che con la sua voce ha emozionato tutti fin dalla prima esibizione. Seconda per un soffio, Mariafrancesca Cennamo.Al termine di una puntata intensa e ricca di momenti emozionanti come solo una finale può essere è arrivato il verdetto. Ladell’edizione 2024 del programma di Canale 5 si è aggiudicata un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnati dalla NYFA e infine grazie alla collaborazione con R101, la possibilità di registrare una cover.