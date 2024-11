Lettera43.it - Il Pd spera nella rivincita in Umbria, Tesei conta sull’effetto Bandecchi

Leggi su Lettera43.it

La chiamano la Pennsylvania d’Italia. Meno di 900 mila abitanti, cuore verde del Belpaese, patria di città medievali, vini, cioccolata e tartufi. L’, che andrà al voto (come l’Emilia-Romagna) domenica 17 e lunedì 18 novembre , in realtà sembra più l’Ohio di noialtri, se si cerca il paragone tra gli swing State Usa. Dopo 50 anni di governo del centrosinistra, offuscato da uno scandalosanità, nel 2019 la Regione è passata al centrodestra, con la storica vittoria della leghista Donatella. Con il partito di Matteo Salvini al suo massimo all’indomani delle Europee, l’elezione segnò il riscatto del segretario leghista, reduce dall’estate fallimentare del Papetee e la formazione del Conte II.Donatellacon Matteo Salvini (Imagoeconomica).ago della bilanciaCinque anni più tardi, di quei 20 punti di scarto segnati daresta un margine risicato, non solo per il tracollo della Lega (in parte compensato dagli altri partiti del centrodestra) ma anche per una gestione definita da molti discutibile della sanità.