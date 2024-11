Metropolitanmagazine.it - I Linkin Park tornano in Italia: la nuova formazione sarà agli I-Days Milano 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il post sibillino di Live Nation aveva fatto ben sperare, ed ora è arrivata la conferma: itorneranno ad esibirsi in. Ad otto anni dall’ultimo show nel nostro Paese, il gruppotra gli headliner degli I-; appuntamento all’Ippodromo Snai La Maura martedì 24 giugno; prima di loro, a scaldare il pubblicola band heavy metal canadese Spiritbox, anticipata dal rapper e produttore Jpegmafia.Questa, per il momento, è l’unica tappa nostrana del From Zero World Tour, tournée mondiale che ha segnato il ritorno in scena della rockband, dopo la morte del frontman Chester Bennington. Una location simbolica, almeno per i fanni; l’ultimo live, infatti, si era tenuto proprioI-, davanti ad un pubblico di ottantottomila persone.Idopo Chester BenningtonLadei, in uscita domani con l’album From ZeroDopo anni di silenzio, a seguito del tragico decesso del cantante, suicidatosi nel 2017, ihanno deciso di rimettersi in gioco.